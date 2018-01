Competição "Splash! by Mermaid" termina a 21 de janeiro

A iniciativa é da Mermaid Investments e conta com prémios no valor de 100 mil euros. Os vencedores desta competição serão anunciados no mês de fevereiro.

Termina no próximo dia 21 de janeiro a competição “Splash! by Mermaid” lançada pela Mermaid Investments. O prémio no valor de 100 mil euros destina-se a encontrar novas ideias e startups com potencial de criação de propriedade intelectual, orientadas para a sustentabilidade e com elevado potencial de crescimento.

Ambiente e Mar (incluindo valorização de resíduos), biotecnologia do mar, energias renováveis, extração e exploração de outros recursos vivos e robótica e veículos subaquáticos são as áreas consideradas prioritárias.

O montante total do prémio será distribuído por 50 mil euros de investimento (após due Diligence) e vários serviços complementares, como de aceleração incubadora, consultoria tecnológica, formação em gestão, entre outros.

A Mermaid Investments com um historial forte nas áreas do empreendedorismo, capital de risco, inovação e criação de empresas, e networking pretende fomentar um ecossistema dinâmico com vista à transferência de tecnologias, produtos e serviços inovadores relacionadas com a Economia do Mar de Universidades e de outros atores do tecido cientifico e tecnológico, para a sua potencial comercialização a nível global.

Os vencedores desta competição serão anunciados no mês de fevereiro.