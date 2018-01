Coreias vão desfilar juntas sob a mesma bandeira nos Jogos Olímpicos de Inverno

A Coreia do Norte e a Coreia do Sul vão apresentar-se juntas na cerimónia de abertura dos Jogos de Invervo.

A Coreia do Norte e a Coreia do Sul acordaram que desfilariam juntas na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno que se vão realizar em PyeongChang, na Coreia do Sul.

As comitivas dos dois países vão desfilar juntas sob a mesma bandeira que vai representar a totalidade da península.

Este é um sinal de reaproximação das duas Coreias que mantém um conflito desde 1953.

A cerimónia de abertura das Olimpíadas de Inverno vai acontecer a 9 de fevereiro.