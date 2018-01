PSA Mangualde vai contratar 225 trabalhadores

A fábrica que o grupo PSA Peugeot Citroën tem em Mangualde vai lançar um terceiro turno de produção a partir de abril, criando 225 postos de trabalho. O processo de recrutamento já está em curso.

A produção em três turnos está garantida até ao final da atual geração dos veículos, prevista para outubro e depois de ter produzido 53600 veículos em 2017. Um aumento de 7,8% em relação a 2016. "É o melhor desempenho desta unidade de produção do Groupe PSA dos últimos 4 anos", revela em comunicado.

"A abertura de mais uma equipa estava prevista somente para final deste ano com o lançamento do novo modelo, mas o sucesso do Groupe PSA no segmento dos veículos comerciais ligeiros, faz com que a terceira equipa se antecipe já com as atuais gerações do Peugeot Partner e do Citroën Berlingo, para os quais Mangualde assegura o fim de série desta geração", explica ainda o fabricante