Montenegro não estará na “linha da frente” com Rui Rio

“Não estarei fora do combate mas não estarei na linha da frente”, diz ex-líder parlamentar do PSD

Luís Montenegro anunciou hoje que não está disponível para aceitar cargos relevantes no partido com a nova liderança de Rui Rio

“Não estarei fora do combate mas não estarei na linha da frente”, afirmou, na TSF, o ex-líder parlamentar do PSD. Montenegro chegou a ser apontado como candidato à liderança, mas decidiu, para já, não avançar.

O social-democrata explicou que "não faria sentido nenhum estar nesta direção”, porque tem “algumas divergências públicas relativamente à estratégia política de Rui Rio”.

Luís Montenegro insurgiu-se contra aqueles que têm pressionado Hugo Soares para colocar o lugar à disposição. "A confiança do líder parlamentar depende exclusivamente da vontade dos parlamentares, essa coisa de pôr o lugar à disposição do líder do partido não existe. Quando muito pode pôr à disposição da bancada", disse.