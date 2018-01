Estas são algumas das razões que o fazem acordar a meio da noite

Despertar durante o sono pode trazer algumas consequências para a saúde. Mas sabe por que é que isto acontece?

Café

Uma das maiores causas para as pessoas acordarem durante a noite é a cafeína. Embora várias pessoas sejam tolerantes ao excessivo consumo de café, a verdade é que esta substância é muito estimulante e interfere significativamente com o estado de alerta das pessoas, deixando-as mais ansiosas ao longo do dia.

Álcool

De acordo com o Deporte y Vida, do jornal espanhol AS, o álcool também tem uma grande influência na qualidade de sono das pessoas. Apesar de estar associado ao relaxamento e descanso, inicialmente o impacto que tem no organismo é deixas as pessoas mais agitadas.

Luzes intensas acesas antes de se deitar e dispositivos tecnológicos

Estes afetam os níveis de melatonina, algo que interfere também com a qualidade de sono.

Colchão de má qualidade

Ter em casa um colchão que não é confortável para dormir também pode afetar a qualidade do sono, uma vez que a pessoa não chega a ter o chamado sono profundo por não estar totalmente relaxada e confortável.

Distúrbios de sono

Existem mais de 80 tipos de distúrbios de sono, portanto se acredita sofrer deste problema, o melhor mesmo é marcar uma consulta no médico.