Moscovo teve apenas seis minutos de sol em dezembro

Em dezembro, a cidade de Moscovo, Rússia, teve apenas seis minutos de sol, segundo revelou o instituto de meteorologia da Rússia, Meteonovosti.

Romam Vilfand, especialista do instituto, citado pelo The Moscow Times, explicou as temperaturas altas em Moscovo (5,8 graus acima da média habitual) e as massas de ar do Atlântico provocaram a formação de nuvens que bloquearam o sol, causando este fenómeno, tornando-se numa “situação extraordinária”.

O recorde de mês mais escuro pertencia a dezembro do ano 2000, que registou apenas três horas de sol. No entanto, foi ultrapassado no ano passado.