Católica prevê défice de 1,5% em 2017

A Universidade Católica estima que o défice orçamental de 2017 deverá ser de 1,5% do PIB, acima da estimativa do governo que acredita que será inferior a 1,3%, revelou na Síntese da Folha Trimestral de Conjuntura divulgada hoje.

Recorde-se que, com a apresentação do OE2018, em outubro, o Governo reviu em baixa a estimativa do défice para 2017, de 1,5% para 1,4% do PIB, mas já veio admitir que ficará abaixo desse valor, com o primeiro-ministro, António Costa, a esperar que ronde os 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB).

Os economistas da Católica preveem ainda que a economia portuguesa tenha crescido 2,7% no conjunto do ano passado, “o melhor registo desde o ano 2000”, quando o crescimento do PIB atingiu 3,8%, ficando também acima da estimativa do governo de 2,2% inscrita no OE 2018.

No que diz respeito apenas ao quarto trimestre de 2017, o NECEP estima que a economia tenha crescido 0,7% face ao trimestre anterior e 2,4% em termos homólogos. Entre julho e setembro, o PIB avançou 0,5% em cadeia e 2,5% em termos homólogos.

Para 2018, o NECEP estima que o crescimento económico abrande ligeiramente, ao crescer 2,4%, esperando que as "variáveis mais dinâmicas" sejam novamente as exportações e o investimento, "embora este último se mantenha cerca de 23% abaixo do nível registado em 2010".