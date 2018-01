O tenista vimaranense foi afastado na segunda ronda do torneio

O tenista português João Sousa foi esta quarta-feira eliminado na segunda ronda do Open da Austrália, ao perder no primeiro Grand Slam do ano frente ao croata Marin Cilic, por 6-1, 7-5 e 6-2.

Cilic, sexto cabeça de série, impôs-se ao número um nacional e 70.º do ranking mundial em uma hora e 47 minutos.

O melhor resultado do vimaranense em Melbourne foi quando atingiu a terceira ronda em 2015 e 2016.