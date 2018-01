Depois das acusações de assédio sexual, Kevin Spacey é acusado de racismo

Segurança que trabalhava para o ator referiu que Spacey fez comentários racistas relativamente aos empregados da série ‘House of Cards’

Depois de ter sido acusado de assédio sexual, Kevin Spacey está a ser acusado de racismo.

Segundo contou um antigo segurança do ator ao Daily Mail, Spacey ter-se-á recusado a contratar empregados negros da série ‘House Of Cards’ e, alegadamente, terá feito comentários inapropriados relativamente aos funcionários.

“Não quero ‘delinquentes’ a verem o meu trailer”, afirmou o ator, que os alegadamente os terá proibido de assistir às gravações da série.

O segurança denunciou a atitude do ator à produção da série, mas disseram-lhe que ele era mesmo assim e nada poderia ser feito.

Recorde-se que o ator foi acusado de assédio sexual em outubro e desde então foi afastado da série ‘House of Cards’ a quem dava vida a Frank Underwood e do filme que estava a filmar na altura, 'Todo o Dinheiro do Mundo'.

Kevin Spacey pediu desculpas publicamente e já procurou ajuda médica, estando reabilitação para tratar a sua dependência sexual.