Sem clube desde 2015, Ronaldinho abandona relvados

O brasileiro Ronaldinho Gaúcho, vencedor da Bola de Ouro em 2005, diz adeus aos relvados aos 37 anos. A confirmação da despedida chegou esta quarta-feira por Roberto Assis, empresário e irmão do futebolista.

"A carreira profissional de Ronnie [Ronaldinho Gaúcho] acabou. Ele quer ser um embaixador de futebol, fazer caridade e trabalhar com seus amigos na música a partir de agora”, adiantou.

Ronaldinho começou nos brasileiros do Grêmio tendo o momento mais alto da sua carreira acontecido ao serviço do Barcelona (2003/08), clube no qual alinhou em 207 jogos, tendo assinado 94 golos . O Fluminense foi o último clube do jogador, que estava desde 2015 sem representar qualquer emblema.

Além destes três clubes, Ronaldinho representou o Paris Saint-Germain (2001/03), o AC Milan (2008/10), o Flamengo (2011/12), o Atlético Mineiro (2012/14) e o Querétero (2014/15).