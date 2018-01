Portugueses criam novo alimento

Um grupo de investigadores da Universidade Católica do Porto criou um novo produto, com um valor nutricional alto, com recurso a resíduos de tomate, uva e azeitona. Este novo produto por ser incorporado em farinhas, temperos, pães, lacticínios e charcutaria.

O objetivo “é criar alimentos mais diversificados, com reforço de fibra e proteção antioxidante”, explicaram os investigadores à agência Lusa.

Estudos realizados ao longo dos últimos anos mostram que os carotenoides (composto presente neste novo produto) ajudam a melhorar o trânsito intestinal e a atingir melhores níveis no que diz respeito à regulação do colesterol, à função cardíaca e à recuperação desportiva.

Outro dos grandes objetivos deste projeto, chamado Veggyflours, é ajudar na gestão de subprodutos alimentares.

“Apesar do seu elevado valor nutricional, atualmente as aplicações dos subprodutos são limitadas e não criam valor acrescentado para a indústria, gerando, pelo contrário, custos elevados na gestão de resíduos, e, em alguns casos, com impacto ambiental”, explicaram os investigadores.

“Disponibilizar os nossos produtos no mercado seria uma concretização pessoal, não só pela dedicação ao projeto, mas por acreditarmos que são uma forma sustentável de contribuir para a alimentação de uma população mundial crescente, que enfrentará, nos próximos anos, limitações de matérias-primas para a produção de alimentos”, acrescentam.