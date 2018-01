Mais de 55 mil pessoas carenciadas vão receber cabazes alimentares

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Vieira da Silva, anunciou esta quarta-feira, que cerca de 55 mil pessoas carenciadas vão receber um cabaz alimentar por mês, na sequência do Fundo Europeu de Auxília às Pessoas Mais Carenciadas (FEAC).

A Segurança Social identificou os destinatários dos cabazes e começaram a ser distribuídos em novembro do ano passado. No total, já foram identificados 55.800 pessoas, mas o ministro acredita que o número irá aumentar.

“Infelizmente, as regras obrigam a um concurso público internacional e, infelizmente, tivemos seis casos de concursos impugnados com providências cautelares com efeitos suspensivos em alguns produtos”, explicou o ministro, referindo que só agora é que alguns produtos, como o atum em lata, irão integrar os cabazes. Os cabazes são compostos por carne, peixe e legumes congelados.

“Finalmente, julgo que poderemos dar uma resposta sólida a dezenas de milhares de portugueses em carência alimentar”, sublinhou Vieira da Silva.