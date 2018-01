Bruno de Carvalho ‘ataca’ presidente do Sporting de Braga

O presidente do Sporting tem estado muito ativo nas redes sociais durante os últimos dias e desta vez ‘os ataques’ feitos foram ao presidente do Braga, e serviram para lembrar os títulos que o Sporting tem conquistado no futebol feminino.

Já depois de uma troca de palavras entre Bruno de Carvalho e António Salvador, presidente do Sporting de Braga, esta quinta-feira o presidente dos verdes e brancos voltou a recorrer às redes sociais para ‘atacar’ o líder do Sporting de Braga.

Bruno de Carvalho fez questão de deixar bem claro quais foram os títulos conquistados pelo Sporting no futebol feminino, deixando mesmo vídeos do clube.

"Continue lá a fazer vídeos, a receber indicações do seu Guru e a ser o seu testa-de-ferro no G12 (que tanto quer manipular), que nós aqui no Sporting Clube de Portugal vamos continuando a trabalhar somando conquistas! Mesmo tendo de travar, ao mesmo tempo, uma luta tremenda, contra tudo e contra todos, pela modernização e credibilização do futebol e pela verdade desportiva!", escreveu o presidente sportinguista.

É de recordar que o Sporting de Braga anunciou, esta terça-feira, a chegada de vários reforços através da aplicação Tinder, tendo referido Bruno de Carvalho nos reforços que foram descartados pelo clube.