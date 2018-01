Ministro das Finanças alemão elogia Centeno

Ministro falou sobre as competências de Centeno a presidência do Eurogrupo

Petter Altmaier, ministro das Finanças alemão, afirmou que Centeno “tem tudo o que é preciso” para a presidência do Eurogrupo, referindo as “competências económicas” e a capacidade de “construir pontes, encontrar compromissos e agir num espírito de confiança e cooperação”.

O ministro relembrou ainda que a Alemanha apoiou a candidatura de Centeno para a presidência do Eurogrupo e que está muito “orgulhosa de ver as melhorias registadas em Portugal”, mas que continua a apoiar as medidas de austeridade defendidas por Wolfgang Schäuble.

“Já disse a todos os meus colegas no Eurogrupo, em novembro, que como ministro das Finanças interino sinto-me totalmente comprometido com a linha política alemã que foi apresentada e defendida por Wolfgang Schäuble durante tantos anos. Há uma continuidade, mas isso não exclui que todos sintamos que a Europa tem de avançar e temos de conseguir mais resultados, mas na base dos princípios que sempre defendemos”, referiu Peter Altmaier.

Centeno e Altmaier irão participar numa conferência para discutir os desafios fiscais mais urgentes, ainda esta quarta-feira.