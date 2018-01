Agitação marítima obriga ao corte da Avenida D.Carlos I no Porto

A Avenida D. Carlos I, na Foz, Porto, está cortada devido ao aviso laranja emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o comunicado publicado no portal oficial da autarquia do Porto, além do corte desta avenida, foram ainda colocadas na mesma zona proteções especiais de segurança.

“Para minimizar a energia de um provável galgamento do mar, a Protecção Civil Municipal colocou na avenida, no passeio, três linhas de maciços de betão (muros provisórios)”, refere o comunicado.

A Câmara Municipal do Porto informa também que, caso as condições meteorológicas se mantenham adversas, a Avenida D.Carlos I permanecerá cortada até ao final do dia de amanhã, quinta-feira.