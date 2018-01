Será que reparou neste pormenor quando viu ‘Friends’? |FOTOS

A série estreou em 1994 e esteve no ar até 2004

A série ‘Friends’ marcou gerações. Ross, Monica, Chandler, Phoebe, Joey e Rachel fizeram parte da vida de muitos fãs que seguiam atentamente a série.

No entanto, reparou num erro crasso ao longo dos episódios da série? Segundo o Mirror, durante o tempo que a série esteve no ar, a vista da janela da cozinha do apartamento de Monica mudou várias vezes.

O jornal escreve ainda que a não ser que existisse teletransporte em Nova Iorque ou que os prédios estivessem constantemente a ser demolidos e construídos novamente, estamos a falar de um erro.

Caso não tenha notado veja as seguintes imagens.