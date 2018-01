Sabe o que é o ‘Archisutra’?

Miguel Bolivar decidiu escrever um livro sobre o Kamasutra, mas com uma abordagem ligada à arquitetura, chamado ‘The Archisutra: The handbook’s hidden chapter’.

A ideia surgiu depois de ter visto uma colega sua a corar com um pedido de um cliente para colocar uma fechadura na porta do quarto. “O embaraço dela fez-me pensar sobre quantas vezes o sexo é tido em conta quando um arquiteto projeta um edifício e inspirou-me a escrever um livro irónico que destacasse isso”, afirmou Miguel Bolivar ao Dezeen, um site de arquitetura e design.

O livro, que foi lançado há três meses, tem várias posições sexuais inspiradas em edifícios conhecidos mundialmente. Todos os desenhos vêm acompanhados com uma descrição da posição, recomendações, a escala utilizada, ângulos, entre outros.

Bolivar contou ainda que se inspirou no trabalho de Leonardo Da Vinci para fazer os desenhos. “O ‘Archisutra’ surge na sequência do trabalho do Vitrúvio, de Da Vinci e Le Corbusier e segue a ideia que os edifícios devem ser projetados em torno da vida humana", explicou.

No entanto, Bolivar referiu que não é o primeiro a ligar a arquitetura e sexo, pois já Federico Babina criou a série ‘Archiatric’, ‘Archizoo’ e ‘Archiportrait’ que fazem essa ligação.

O livro está à venda na Amazon e custa cerca de 8 libras (9 euros).