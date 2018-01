Andebol. Supertaça de ACR4 e ACR6: APD Leiria com dupla vitória

Foi esta manhã que se disputou a Supertaça de ACR4, em Leiria, final que colocou frente-a-frente, APD Leiria e APD Porto, num jogo de sentido único, com a formação leiriense a impôr-se desde cedo na partida.



No primeiro tempo, a turma de José Bento, consegue um parcial de 3:0, do qual a formação portuense não conseguiu recuperar, terminando estes 10 minutos a 6:3. No segundo tempo, a APD Leiria volta a vencer por 4:0, totalizando os 2:0 finais.



José Bento, refere que, "o entusiasmo pelo jogo e pelo treino foi notório e, embora saiba que, o Porto não vinha com uma equipa completa, tinha essa desvantagem, mas o jogo foi-nos favorável. Mais importante é notarmos um aumento de praticantes entre os jovens."



Também Ricardo Neves, refere que "foi um bom jogo, bem disputado, não decorreu da forma que esperávamos, mas penso que com um pouco mais de trabalho e dedicação, vamos alcançar os nosso objetivos."



Na segunda Supertaça do dia, a APD Leiria voltou a entrar em campo, desta vez para enfrentar a APD Lisboa.



A formação de José Bento voltou a entrar muito forte na partida, com um parcial de 4:0, sem que a turma lisboeta conseguisse contornar o resultado, fechando o primeiro tempo a 9:3. No segundo tempo, a APD Leiria conseguiu novamente distanciar-se no marcador, fechando a partida a 18:8.



Pedro Soares, treinador da formação de Lisboa, pensa que foi um bom jogo "tentámos jogar de igual para igual mas é muito difícil com a APD Leiria, estão de parabéns, fizeram um trabalho muito bom."



Patrícia Traquina, jogadora da formação de leiria, "foi muito emocionante, começámos bem uma época desportiva, temos evoluído muito e é continuar a trabalhar".



A Cerimónia de Entrega de Prémio contou com a presença Pedro Sequeira, Vice-Presidente da Federação de Andebol de Portugal, Gonçalo Lopes, Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Leiria, de Joaquim Escada, Coordenador do Projeto Andebol4All e Vítor Santos, Presidente da Junta de Freguesia da Maceira.