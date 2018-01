Casa dos Horrores. Portas e armários arranhados na antiga casa dos Turpin

Os atuais donos da antiga casa da de David e Louise Turpin – que são agora acusados de torturar os 13 filhos – revelam que encontraram portas e armários arranhados.

O homem disse ao Daily Mail que pensava que a família tinha cães e que os animais é que tinham arranhado as portas, mas agora não sabe se os arranhões não são o resultado de algo mais chocante.

Os Turpin viveram nesta casa em Fort Worth, Texas, entre 1992 e 1999. Depois, mudaram-se para outra em Rio Vista, a sul de Forth Worth. Nesta segunda casa, também foram encontrados cenários suspeitos: de acordo com a CBS, a atual proprietária revelou que os armários tinham respiradores, o que a leva a acreditar que as crianças eram ali fechadas.

A atual dona da casa diz que, quando decidiram ir viver para a casa onde moravam atualmente, os Turpin deixaram todas as mobílias na morada antiga.

Antigos vizinhos dizem que, quando viviam em Rio Vista, David e Louise não deixavam os filhos dizer a ninguém como se chamavam.