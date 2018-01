Andebol. Campeonato Andebol 1: ABC vence dérbi minhoto

A 6ª Jornada começou, no sábado, no Funchal, com duelo entre Madeira SAD e ADA Maia, no qual a turma de Paulo Fidalgo levou a melhor, por 38:29. A formação insular entrou com um parcial de 6:1, do qual a equipa de Rui Silva não conseguiu recuperar durante o jogo, saindo para o intervalo a perder por 18:12. O segundo tempo contou a mesma história, com João Pinto a ser o melhor marcador da partida com 8 golos.

Às 18h00, decorreram três partidas, com o AC Fafe a receber a AA Avanca, num duelo que se antevia complicado para a formação da casa, apesar da turma de Carlos Martingo ter passado os primeiros 15 minutos em desvantagem, após a igualdade a 8 golos, não largou mais a liderança, a qual a formação de Luís Silva não foi capaz de contrariar. Paulo Cândido, com 12 golos, e Nuno Carvalho com 8, foram os melhores marcadores da partida.



Com uma surpresa esta jornada, o CD Xico Andebol venceu o Águas Santas Milaneza, com um jogo muito sólido pela formação de Eduardo Fernandes, que ao intervalo vencia por 14:13, no segundo tempo ainda dilatou a vantagem, e conseguiu chegar aos 33:31. Cláudio Mota, com 10 golos, foi o artilheiro de serviço no jogo.



À mesma hora, jogo complicado em Aveiro, com o CD São Bernardo a receber o Sporting CP, Ricardo Queirós até abriu as contas no marcador para a formação da casa, mas rapidamente os leões fazem o 4:1, e foi este o ritmo que imprimiu na partida, fechando as contas a 20:30.



No último jogo do dia, o ABC UMinho e o Arsenal Devesa, disputaram no Flávio Sá Leite, o duelo minhoto que terminou com a vitória da equipa de Jorge Rito, por 29:20. Com domínio em toda a linha, o ABC ficou com os três pontos da jornada com Carlos Martins a ser peça basilar nesta vitória, com 7 golos.