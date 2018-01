Polícia descobre autora de crime através de fotografia do Facebook

As autoridades tinham como pista apenas um cinto que foi encontrado perto do corpo da vítima. No entanto, uma fotografia no Facebook ajudou a polícia a descobrir a autora do crime.

O crime remonta a 2015, quando uma jovem que tinha sido estrangulada foi encontrada numa estrada em Saskatoon, Canadá. Perto do corpo estava um cinto, que as autoridades descobriram agora pertencer a uma amiga da vítima.

Na altura, a suspeita foi interrogada pelas autoridades, mas alegou que a última vez que viu a sua amiga foi quando se estava a preparar para um encontro com o tio. Na noite do crime, a amiga da vítima publicou uma mensagem no facebook a perguntar pela sua amiga e a desejar que esta chegasse bem a casa.

O tio acabou por admitir que a jovem o tentou convencer a mentir para ser o seu álibi.

A jovem foi detida esta semana e condenada a sete anos de prisão depois de em tribunal ter confessado que matou a amiga, mas que não se lembra de o ter feito por estar sob o efeito de álcool e drogas.