“O macaco mais fixe da selva”. Criança da publicidade teve de mudar de casa por segurança

Depois da polémica gerada em torno da campanha da H&M a criança que protagoniza a publicidade teve de mudar de casa por questões de segurança.

A decisão foi tomada depois de várias lojas na África do Sul terem sido vandalizadas, confirmou a mãe à BBC.

Depois da mãe criança ter afirmado que não achava a publicidade racista começou a ser atacada, chegando mesmo a ser acusada de vender o seu filho por dinheiro.

Recorde-se que a mais recente campanha da H&M foi chamada de racista e discriminatória porque no anúncio surge uma criança negra com uma camisola vestida com a frase “o macaco mais fixe da selva”.