Os adeptos do Sporting que se deslocaram ao Dragão Caixa para o jogo de hóquei frente ao FC Porto entoaram um cântico polémico visando os portistas.

“Ai quem me dera, que a bancada do Estoril fosse com o car....", ouve-se nos vídeos partilhados nas redes sociais.

A claque do Sporting refere-se à bancada do estádio António Coimbra da Mota que apresentava fissuras, onde estavam os adeptos portistas no jogo frente ao Estoril.