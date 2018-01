Bruno de Carvalho repudia cânticos dos adeptos

E aproveita para comentar o adiamento do jogo do FC Porto.

Para Bruno de Carvalho, os polémicos cânticos dos adeptos do Sporting que faziam referência à bancada do Estoril, “a serem verdadeiros” são “lamentáveis e alvo de total repúdio”.

No Facebook, o presidente do Sporting acrescentou que os cânticos da claque leonina no Dragão Caixa durante um jogo de hóquei “em nada representam a forma de estar do Sporting CP no desporto e na sociedade”.

Os cânticos em causa visavam o FC Porto e a bancada do Estoril cujas fissuras fizeram com que o jogo dos dragões fosse adiado. “Ai quem me dera, que a bancada do Estoril fosse com o car....”, ouviu-se no pavilhão.

Na mesma publicação, o presidente do Sporting sublinha que o adiamento do jogo em que o FC Porto ia perdendo por 1-0 ao intervalo é um “atropelo aos regulamentos permitido pela Liga”.

“Não podemos esconder o desagrado total do Sporting CP pelo atropelo aos regulamentos permitido pela Liga ao não ter obrigado a que a segunda parte do jogo Estoril-Porto fosse realizada no dia seguinte, mantendo-se totalmente a dúvida sobre o porquê”, refere.