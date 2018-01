Saúde. Médicos ameaçam com greve de três dias em março

Sindicato aguarda resposta do Ministério de Saúde sobre as reivindicações dos médicos

O governo tem dois meses para reagir, caso contrário os médicos avançam com uma greve de três dias no final de março. É desta forma que os sindicatos mostram a sua posição face às propostas apresentadas e que até agora não tiveram resposta.

As organizações reclamam a abertura de concursos para especialistas, a redução das horas extra nas urgências de 18 para 12, a diminuição do número das listas de utentes dos médicos de família de 1900 para 1550 e a limitação das horas extraordinárias a 200 por ano. “Vamos dar dois meses ao ministro da Saúde para resolver os problemas, e caso a situação não mude, os médicos vão fazer três dias de greve no final do primeiro trimestre” deste ano, explicou Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

O responsável considera que “o ministro da Saúde está a faltar a um compromisso que está a conduzir a uma degradação do Serviço Nacional de Saúde e dos cuidados primários e hospitalares”. De acordo com o dirigente, que falou no final de uma reunião do Fórum Médico, na qual participou também a Federação Nacional dos Médicos (FNAM), a falta de respostas aos problemas apresentados pelas organizações representativas dos médico, leva-os a “mostrar o cartão vermelho” ao Ministério da Saúde.

Além do SIM e da FNAM, integram o Fórum Médico a Ordem dos Médicos, a Associação Portuguesa dos Médicos de Medicina Geral e Familiar, a Comissão Nacional do Médico Interno, entre outras organizações representativas destes profissionais.

No final da reunião, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, garantiu que a entidade “estará sempre do lado dos médicos na aplicação das formas de luta que entenderem”. O bastonário comprometeu-se a apresentar um caderno de propostas ao Ministério da Saúde, com propostas que vão desde a realização de uma auditoria aos hospitais públicos à diminuição dos médicos especialistas em falta no Serviço Nacional de Saúde.