António Costa cometeu uma “gaffe” no Twitter. Depois de se ter encontrado com o Presidente esloveno Borut Pahor, Costa escreveu no Twitter que “teve” com o Presidente da República da Eslovénia.

“Tive com o Presidente da República da Eslovénia e tivemos uma excelente e amigável reunião de trabalho”, escreveu no Twitter.

O erro gramatical fez com que o primeiro-ministro apagasse imediatamente o “tweet”, já que motivou várias brincadeiras nas redes sociais.