Inês Henriques e Miguel Oliveira eleitos melhores desportistas de 2017

A marchadora Inês Henriques e o piloto de Moto2 Miguel Oliveira foram eleitos os melhores desportistas de 2017, durante a Gala da Confederação do Desporto de Portugal, que decorreu na noite desta quarta-feira.

O motociclista, vencedor de três Grandes Prémios e terceiro classificado no Mundial de Moto2, bateu o canoísta Fernando Pimenta, campeão do Mundo de K1 5000, o surfista Frederico Morais, que participou pela primeira vez no campeonato mundial da modalidade, o atleta e medalhado olímpico Nélson Évora e o futsalista Ricardinho; enquanto Inês Henriques, campeã e recordista mundial dos 50 km marcha, estava na corrida com a campeã do mundo de bodyboard Joana Schencker, Teresa Portela (canoagem), Cláudia Neto (futebol) e Cláudia Santos (desporto para com deficiência-atletismo).

Destaque ainda para o jogador do Sporting Bruno Fernandes que foi considerado a jovem promessa do ano, angariando mais votos que o canoísta Sérgio Maciel, a ciclista Maria Martins, o triatleta Vasco Vilaça e a atleta Evelise Veiga, os restantes nomeados para esta categoria.