Sabia que é possível ver Netflix sem estar ligado à Internet?

A plataforma de streaming permite aos utilizadores usar o serviço em modo offline, para isso só tem de descarregar os seus filmes e séries favoritas.

No entanto, esta funcionalidade só está disponível para os dispositivos móveis. Como funciona? Para descarregar o ficheiro basta escolher o filme ou série que quer, carregar do lado direito e começar a descarregar. Quando já tiver o ficheiro, para ter acesso só tem de carregar na barra do lado esquerdo e escolher a secção ‘as minhas transferências’.

Por questões de licenciamento, nem todos os conteúdos da plataforma estão disponíveis para serem descarregados, mas caso descarregue uma temporada inteira não há garantias de que ela ficará sempre disponível porque o conteúdo da plataforma está constantemente a ser renovado.