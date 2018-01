Piqué renova com Barcelona e fica com cláusula de 500 milhões

É oficial, Gerard Piqué vai continuar ligado ao Barcelona por mais quatro anos e meio, até 2022. O acordo para a renovação foi confirmado esta quinta-feira pelo clube catalão, sendo que a cláusula do defesa espanhol se fixa nos 500 milhões de euros. O valor do jogador de 30 anos é apenas ultrapassado pelo do argentino Lionel Messi, atualmente com uma cláusula de 700 milhões de euros.

Desde 2008, Piqué soma pelos blaugranas 422 jogos, 37 golos, e 25 títulos (três Ligas dos Campeões, seis ligas espanholas, cinco Taças do Rei, cinco Supertaças espanholas, três Supertaça da UEFA e três Campeonatos do Mundo de Clubes).