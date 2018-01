Austrália. Adolescentes salvam-se de afogamento com a ajuda de um drone

Dois jovens, de 15 e 17 anos, foram alvo do primeiro salvamento a nível mundial protagonizado por um drone, numa praia de Lennox Head, no estado australiano de Nova Gales do Sul.

Os nadadores-salvadores ainda estavam em fase de treino na utilização do aparelho quando avistaram os rapazes em dificuldades, a cerca de 700 metros da costa.

O responsável pela equipa estava então a pilotar o drone e decidiu guiá-lo até aos náufragos, em menos de dois minutos. Uma vez perto deles, ativou uma funcionalidade do dirigível que faz disparar um insuflável suficientemente comprido para poder ser agarrado. Os dois adolescentes agarram-se ao esse braço insuflável e foram trazidos para terra sãos e salvos.

Australia became the scene of a world first rescue drone rescue when the Westpac Little Ripper Lifesaver UAV successfully deployed a rescue pod to two teenagers caught in powerful surf conditions pic.twitter.com/4Ce3saANzh — The Telegraph (@Telegraph) January 18, 2018



O homem responsável pela pilotagem do drone, Jai Sheridan, descreveu a experiência como “surreal” e elogiou a utilidade daquele tipo de aparelhos para a vigilância das praias. “[O drone] provou que é uma ferramenta de salvamento incrivelmente eficiente e é uma maravilha de se pilotar”, disse ao “Sydney Morning Herald”.

A utilização de drones nas praias da Austrália ainda se encontra numa fase experimental, mas promete ser uma tendência nos próximos tempos. As autoridades costeiras têm investido bastante em aparelhos especificamente desenhados para salvamentos, localização de tubarões ou simples vigilância marítima, e parecem satisfeitas com as primeiras experiências.

De acordo com a BBC, o estado de Nova Gales do Sul investiu recentemente mais de 280 mil euros numa verdadeira “frota de drones” para as suas praias. O salvamento bem sucedido em Lennox Head é já um fruto saboroso desse investimento.