Vila Nova da Rainha. Dois dos feridos estão a "evoluir favoravelmente"

Duas das pessoas que ficaram feridas no incêndio de sábado na associação recreativa de Vila Nova da Rainha, em Tondela, estão estáveis e a “evoluir favoravelmente”, revelou o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

De acordo com um comunicado do CHUC, citado pela agência Lusa, os dois feridos estão internados no Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Queimados.

Outros dois feridos estão internados neste centro hospitalar. Um deles está no Serviço de Medicina Intensiva e, de acordo com o comunicado, está "ventilado" e "estável sob o ponto de vista hemodinâmico, com prognóstico reservado". O outro ferido está na Unidade de Queimados, ventilado e também com prognóstico reservado.

Recorde-se que o incêndio de sábado à noite matou nove pessoas e fez 37 feridos.