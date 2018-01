Filhos de antigo embaixador iraquiano acusados de tentativa de homicídio

O Ministério Público acusa os filhos do antigo embaixador iraquiano em Portugal de tentativa de homicídio de Rúben Cavaco.

A acusação deduzida pelo MP foi divulgada no site do Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora, sem identificar os arguidos. A agência Lusa avança que os arguidos são mesmo os filhos do antigo embaixador do Iraque.

Em causa estão as agressões dos jovens iraquianos a Rúben Cavaco em agosto de 2016 em Ponte de Sor, Portalegre.