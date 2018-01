“O Milagre dos e-mails”, por Bruno de Carvalho

Conta a lenda que, miraculosamente, a Rainha Santa Isabel conseguiu enganar D. Dinis transformando o pão que levava no regaço em rosas: “São rosas, senhor". Mais de 700 anos depois, Bruno de Carvalho atualizou a lenda e adaptou-a ao Benfica.

No Facebook, o presidente leonino partilhou uma peça que dizia que o Benfica tentava calar a comunicação social e acrescentou o conto: “Havia num palácio uma pessoa (que se achava intocável) que, com inveja sobre o que ouvia de uma terra distante do norte, tornou-se célebre pela sua ‘imensa bondade’ (…) O rei, já irritado por ela andar sempre envolvida em actividades que podiam ser consideradas de corrupção e tráfico de influências, a proibiu de dar mais ‘vouchers’ e "esmolas", escreve Bruno de Carvalho. “Eram ‘vouchers’ e “esmolas”. Mas ela, aflita por ter desobedecido ao rei, exclamou: São e-mails, senhor!”, explica a Rainha (ou o Benfica, nesta atualização de Bruno de Carvalho).

O presidente do Sporting conclui a publicação com uma citação de Alexandre Herculano: “Há épocas de tal corrupção, que, durante elas, talvez só o excesso do fanatismo possa, no meio da imoralidade triunfante, servir de escudo à nobreza e à dignidade das almas rijamente temperadas”.