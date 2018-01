Mãe de Maëlys reconhece vestido da menina no carro do suspeito

Através de imagens de videovigilância, a mãe de Maëlys conseguiu identificar o vestido da menina dentro do alegado carro do suspeito, escreve a imprensa francesa esta quinta-feira.

Segundo o Le Parisien, o carro terá sido filmado na madrugada de 27 de agosto. Numa dessas imagens, a mãe da criança terá conseguido identificar o vestido que a sua filha usou no dia do seu desaparecimento.

Recorde-se que a menina desapareceu em agosto de uma festa de casamento, em Pont-de-Beauvoisin, a 85 quilómetros de Lyon, no sudeste da França. Com o desenvolver da investigação, as autoridades encontraram ADN de Maëlys no carro do suspeito, que foi detido e poderá estar envolvido no desaparecimento de outros jovens.