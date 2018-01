Se está à procura de emprego, a Vodafone está a recrutar

A Vodafone está a contratar jovens para entrarem nos quadros da empresa. O anúncio foi feito pela empresa esta quinta-feira.

Esta campanha de recrutamento integra-se no Programa Discover Vodafone Graduates, que já contratou 150 colaboradores desde a sua criação em 2009, sendo que desta vez estão 20 lugares disponíveis.

Para os interessados, as candidaturas poderão ser submetidas no site da empresa. Os requisitos mínimos pedidos são mestrado e saber falar fluentemente inglês. Apesar de todas as áreas serem elegíveis, as áreas de Engenharia, Marketing, Gestão e Economia terão mais destaque.