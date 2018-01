Tudo o que estas crianças queriam era um pequeno-almoço com os pais

Uma escola na zona sul de Dallas, no Texas, Estados Unidos da América, organizou uma ‘Pequeno-almoço com os pais’, um evento onde os pais podiam tomar o pequeno-almoço e passar a manhã com os seus filhos. No entanto, cerca de 150 crianças inscritas pediram um orientador, porque os seus pais não conseguiam comparecer ao evento.

Alguns organizadores do evento utilizaram o Facebook para pedir voluntários para serem os ‘pais’ das crianças durante o evento.

A resposta foi imediata, várias pessoas se candidataram e um dos organizadores afirmou ao NBC 5 que o site evento ficou em baixo “porque tinham muitas pessoas a candidatarem-se para participar” na iniciativa.

No dia do evento, cerca de 600 homens apareceram para serem os orientadores dispostos a partilhar o seu tempo com as crianças.

“Eu moro no Norte de Dallas e vim até aqui hoje para ajudar”, referiu um dos participantes ao Dallas News.

A comunidade escolar daquela zona tem adotado algumas iniciativas para melhorar a performance e o ambiente das escolas.