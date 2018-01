FC Porto denuncia “esquema de financiamento” do Benfica ao Boavista

Francisco J. Marques denunciou no Porto Canal um “esquema de financiamento” do Benfica ao Boavista. O diretor de comunicação do FC Porto referiu duas transferências feitas pelos encarnados cujo destinatário era o Boavista.

“A 18 de dezembro de 2013 transferiu 200 mil euros para o Boavista. Passado um mês mais 46 mil. Transferências relativas a quem? Não há notícias de qualquer contratação”, referiu o dirigente portista.

O Boavista já respondeu e explica que as transferências se deveram a atos de solidariedade por parte dos encarnados. Num comunicado explicou que “as situações referidas aconteceram num período em que, pelos motivos injustos e ilegítimos por todos conhecidos, esta SAD se encontrava a disputar o CNS, têm absoluta e inequívoca justificação, e se devem a factos que aliás são do conhecimento de todos os que nessa altura acompanhavam o dia a dia do Boavista e as actividades que ocorriam no Estádio do Bessa, e na sua rentabilização, numa altura em que urgia a necessidade de obtenção de receitas”.

“Tivesse esta instituição [FC Porto] nessa altura mais solidariedade por parte de instituições que estão bem próximas geograficamente e que porventura teriam essa obrigação, até porque sempre se arrogaram como defensores da sua zona geográfica, e talvez tivesse havido meios para que este percurso tivesse sido menos difícil”, acrescentaram os axadrezados.