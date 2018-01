Conceição prefere ganhar ao Estoril “dentro das quatro linhas”

Treinador do FC Porto confessa “uma azia dos diabos” por estar a perder 1-0 ao intervalo do jogo com os canarinhos, suspenso depois de detetados problemas estruturais numa das bancadas do estádio. Lembra, no entanto, que “há regras para cumprir”

Sérgio Conceição garantiu esta quinta-feira que é favorável à disputa da segunda parte do jogo entre FC Porto e Estoril Praia, que os canarinhos venciam por 1-0 ao intervalo. A possibilidade de a equipa da Linha poder ser sancionada com uma derrota, por via administrativa, se for provado que os danos estruturais na bancada norte do seu estádio são da sua responsabilidade, não agrada ao treinador dos azuis-e-brancos que, destaca, ainda assim, a necessidade de “respeitar as regras e os regulamentos”.

“Estar a perder por 1-0 deixa-me com uma azia dos diabos. É o que é. Queria acabar o jogo, ganhar e estar em primeiro lugar. Mas havia coisas mais importantes nesse jogo que o resultado, apesar da minha azia”, referiu Conceição, em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Tondela.

🎙 @CoachConceicao: “Eu como treinador vou preparar a minha equipa para ganhar nos 45 minutos que faltam disputar. Eu como treinador quero ganhar nas quatro linhas e dar uma resposta diferente do que foram os primeiros 45 minutos.”#FCPorto #FCPCDT — FC Porto (@FCPorto) January 18, 2018



O treinador dos “dragões” disse estar com “vontade de jogar”, de “ganhar dentro das quatro linhas”, de “dar a volta à situação de desvantagem”. Por isso, garantiu que vai preparar a equipa “para ganhar nos 45 minutos que faltam”.

Recorde-se que a segunda parte do desafio referente à 18ª jornada da primeira liga foi reagendada para o próximo dia 21 de fevereiro.

A direção do FC Porto já prometeu “explorar os regulamentos para salvaguardar os seus interesses desportivos” e não rejeita, por isso, uma vitória na secretaria. Apesar da sua preferência pela disputa do que resta do desafio no campo, Sérgio Conceição diz que “há regras é para cumprir” e que “só assim a verdade desportiva virá ao de cima”. “Pelos vistos não havia a segurança ideal e mais importante que o futebol é a vida das pessoas”, afirmou o treinador.