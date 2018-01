Ninhada de cães abandonada num caixote do lixo em Vila Nova de Gaia

Um funcionário da empresa Dias Ruivo, situada em Avintes, Vila Nova de Gaia, ao chegar ao local de trabalho, esta quarta-feira, foi surpreendido com vários barulhos vindos de um caixote do lixo. Ao aproximar-se, apercebeu-se que se tratava de uma ninhada de cães abandonada dentro do lixo.

De acordo com fonte da empresa Dias Ruivo, em declarações ao Notícias ao Minuto, dentro do caixote do lixo estavam sete cães, e três deles já foram adotados por funcionários desta empresa.

Após alimentarem os animais, a empresa acabou por entregá-los a uma associação local, a MOVE, de forma a que estes ficassem bem entregues e pudessem ser adotados.