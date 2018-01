Abel Ferreira reage a polémica: “Não sou ator nem palhaço”

O treinador do Sporting de Braga reagiu em conferência de imprensa às acusações de que o Sporting de Braga facilitou no encontro frente ao Benfica, onde perdeu por 3-1.

"Só me faltou elogiar o Jorge Jesus, elogiei o Rui Vitória e o Sérgio Conceição. Para ser um grande treinador, não preciso de andar à procura de criar polémicas. Respeito os meu colegas todos dentro das quatro linhas. Ando no futebol há 21 anos. Enquanto jogador nunca tive um problema com um treinador. Não tive um problema enquanto treinador com ninguém. Ando de cara limpa e levantada. Para os ignorantes, mal intencionados e recalcados fica a oração dos sábios. Não vou admitir que ninguém, mesmo ninguém ponha em causa a instituição Sp. Braga e os seus profissionais. Entre ser um bom treinador e um bom homem, prefiro ser um bom homem. Andamos a plantar o ódio e a violência. O futebol não é isso, é paixão, prazer, competição tem de unir os povos, as pessoas", disse hoje Abel Ferreira.

"Sou coerente no que digo e faço. Não quero entrar em novelas e circos, porque não sou ator nem palhaço", terminou Abel Ferreira.

O Sporting de Braga joga este sábado às 20h30 frente ao Portimonense.