Neymar marca quatro golos e é assobiado | VÍDEO

Neymar foi a grande figura da goleada do Paris Saint-Germain frente ao Dijon por 8-0: o brasileiro marcou quatro golos.

Além dos números expressivos e do póquer de Neymar, o jogo ficou marcado pelos assobios dos adeptos que tinham como alvo o craque brasileiro.

Em causa esteve, outra vez, o facto de ter sido Neymar a pegar na bola quando o árbitro assinalou um penálti a favor da equipa da casa já no final da partida.

Neymar tirou, assim, a possibilidade de Cavani marcar o penálti e ultrapassar Zlatan Ibrahimovic como melhor marcador de sempre do PSG e os adeptos não gostaram.

No final do jogo, Neymar saiu do campo visivelmente descontente.