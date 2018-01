Polícia italiana prende mais de trinta membros da ‘máfia chinesa’

Uma operação em larga escala levada a cabo pela polícia italiana resultou na detenção de 33 pessoas, suspeitas de pertencer a uma organização criminosa comparada pelas autoridades a uma “máfia chinesa”.

De acordo com a BBC, os detidos foram acusados de controlar uma ampla rede de transportes, responsável pela entrada e distribuição ilegais de produtos “made in China” por todo o continente europeu, a partir de Itália.

As autoridades referem que as movimentações do grupo criminoso terão começado na cidade de Prato, na Toscana, e expandido mais tarde para Roma, Florença, Milão, Pisa e Pádua.

A operação “Camião da China” começou em 2011 e investiga também crimes relacionados com prostituição e tráfico de drogas. Para além dos detidos, outras 21 pessoas estarão a ser investigadas.