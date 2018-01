Aumento das remessas de emigrantes

As remessas dos emigrantes subiram 2,99% para 283,4 milhões de euros, e as verbas enviadas pelos estrangeiros a trabalhar em Portugal aumentaram 10,7% para 45,3 milhões de euros em novembro de 2017.

De acordo com os dados do Banco de Portugal (BdP) as verbas enviadas pelos portugueses a trabalhar no estrangeiro para Portugal passaram de 275,1 milhões de euros, em novembro de 2016, para 283,4 milhões de euros em novembro do ano passado.

Já as remessas enviadas pelos estrangeiros a trabalhar em Portugal aumentaram de 40,94 milhões de euros, em novembro de 2016, para 45,31 milhões de euros no mesmo mês de 2017.

No que diz respeito aos portugueses a trabalhar nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) houve um aumento das verbas enviadas para Portugal no mesmo período: de 24,61 milhões para 25,83 milhões de euros, uma subida de 5%.

Já os estrangeiros lusófonos a trabalhar em Portugal enviaram para os seus países de origem 3,25 milhões de euros em novembro do ano passado, uma descida de 16,7% face aos 3,9 milhões que enviaram em novembro de 2016.

No que diz respeito a Angola, as remessas que os angolanos a trabalhar em Portugal enviaram para o seu país caiu quase 50%, de 1,73 milhões de euros em novembro de 2016 para 870 mil euros em novembro de 2017.