A primeira escada rolante foi instalada em Nova Iorque, EUA, há 125 anos. Jesse Reno queria um metro de dois andares, mas descobriu algo muito mais importante. Atualmente, estas escadas chegam a ser usadas como meio de transporte em várias cidades. No entanto, também dão dores de cabeça a muitos. É raro o dia em que não há queixas dos utilizadores do metro de Lisboa. Por exemplo, na estação Baixa-Chiado, é raro estarem a funcionar, mas não são caso único.

Jesse Reno: o nome pode ser desconhecido para muitos, mas o que ele inventou há pouco mais de 125 anos não o é. No sobe-e-desce de todos os dias, as escadas rolantes são solução para milhões de pessoas. Patenteada em março de 1892, a primeira escada mecânica, conhecida então como elevador inclinado, foi instalada no Old Iron Pier em Coney Island, em Nova Iorque, no ano seguinte.

Mas Jesse Reno não tinha a intenção de criar esta solução que veio mudar a vida de muitos e ajudar na mobilidade urbana. Na verdade, o que ele pretendia era construir o primeiro metro de dois andares. No entanto, foi a ligação entre os pisos que se transformou na grande novidade.

Estima-se que esta primeira escada tenha transportado 75 mil passageiros durante as duas semanas de atividade no Old Iron Pier, antes de ter sido deslocada para a Ponte de Brooklyn.

Ao longo dos últimos anos, a tecnologia nesta área tem vindo a ser desenvolvida e aperfeiçoada pela thyssenkrupp Elevator, uma empresa alemã que emprega mais de 155 mil pessoas em todo o mundo, “tanto na indústria dos elevadores como das escadas mecânicas”.

“Atualmente, na Europa, existem mais de 136 mil escadas instaladas, 35 600 das quais na Alemanha. A duração média de uma escada é de 30 anos, antes de ser necessária uma modernização. Ainda assim, este negócio continua em crescimento, com cerca de 5500 novas escadas todos os anos”, explica fonte da empresa, acrescentando que, se todos os equipamentos se juntassem para formar um só, seríamos capazes de subir uma montanha de 500 quilómetros de altura ou de viajar uma distância de mil quilómetros.

A escada rolante mais comprida está a ser construída na Rússia, dentro de uma estação de metro, e chega aos 53,8 metros. A distância é grande, mas o tempo de subida não é um problema, ou não fosse este o país que tem escadas rolantes de alta velocidade: os passageiros são transportados a quase um metro por segundo.

A verdade é que, hoje em dia, temos escadas mecânicas para todos os gostos e feitios. Em Xangai, por exemplo, existem escadas rolantes debaixo de água, no oceanário. De acordo com a empresa, todas as escadas mecânicas são feitas à medida e as características variam de pedido para pedido.

Meio de transporte

A verdade é que existem já cidades que fizeram desta invenção de Jesse Reno um meio de transporte público. A primeira foi Hong Kong, onde o sistema Central Mid-Levels foi inaugurado em 1993. Barcelona é outro exemplo.

Também Lisboa está atenta a este tipo de possibilidades e, em 2016, foi anunciada a intenção de ter escadas rolantes a ligar o Martim Moniz ao Castelo de São Jorge – um projeto que há muito faz parte dos planos de ver Lisboa ter novas acessibilidades à colina do Castelo de São Jorge que visam atenuar a topografia do terreno.

As escadas do metro da BaixA-Chiado Há quatro lanços de escadas a separar a estação de metro Baixa-Chiado do Largo de Camões. Mas há muito que as escadas rolantes que parecem dar colo a quem aqui passa são um problema: é mais frequente que estejam avariadas do que a funcionar. Para se ter uma ideia, os últimos dados mostravam que só em 2010 se contaram 144 avarias. No ano passado, o Metropolitano de Lisboa explicava que falamos, acima de tudo, de uma consequência do elevado número de pessoas que por ali passam diariamente. Mas existe ainda um outro problema. De acordo com o Metropolitano, os “equipamentos são, frequentemente, alvo de diversos atos de vandalismo, com consequentes paragens forçadas”. O i tentou entrar em contacto com o Metropolitano por causa da estação do Rato, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.

Curiosidade

As maiores

A mais longa da thyssenkrupp mede 53,86 metros e está a ser instalada na estação de metro de Okruzhnaya, na Rússia. A mais longa da Europa está situada no metro de Praga e mede 43,6 metros.

A mais pequena

A escada mecânica mais pequena mede apenas 890 centímetros. Estas instalações permitem dar apenas 3 ou 4 passos e são usadas normalmente em palácios ou museus.

O local mais alto

O sítio mais alto onde a thyssenkrupp já instalou uma escada mecânica foi nos Alpes, e colocou trilhos antiderrapantes para evitar que os esquiadores caíssem.

Luxo à mistura

A escada mais bonita da thyssenkrupp, aos olhos de muitos entusiastas, é a que está instalada na loja londrina Harrods – uma instalação de Arte Nova.

Primeiros anos

Até 1950, as escadas mecânicas da thyssenkrupp eram construídas no próprio local onde iam ser instaladas. Em 1950 começaram a ser produzidas em série na fábrica, em Hamburgo.

Truques simples

Especialistas desta empresa garantem que “é mais rápido para todos se optarem por subir parados no mesmo degrau” – além de que, assim, cabem mais pessoas: “A capacidade aumenta cerca de 30%.”

Negócio

Em geral, o negócio das escadas mecânicas encontra-se em crescimento moderado – na Europa são instaladas todos os anos cerca de 5500 novas escadas.

A mais antiga do mundo

A escada mecânica mais antiga da thyssenkrupp foi instalada na loja Wertheim em 1906. Esta escada é apenas quatro anos mais nova que a primeira alguma vez instalada, e que se encontra na Macy’s.

O peso da precisão

Nas escadas mecânicas longas, as correntes de transmissão estão sujeitas a requisitos de tolerância extremamente próximos. Qualquer variação pode comprometer a segurança.

A velocidade importa

Atualmente, as escadas mais rápidas atingem uma velocidade de 0,9 m/s e podem ser encontradas em algumas estações de metro em Praga e na Rússia.