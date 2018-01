Lisboa considerada a melhor cidade do mundo para viver em 2018

De acordo com um estudo da publicação norte-americana ‘Live and Invest Overseas’, a capital de Portugal é “uma cidade elegante, com edifícios seculares de pedra, com ruas debruadas por jacarandás” e “com elaboradas fontes”. Além disso, a editora da publicação refere ainda que “os passeios e praças são feitos com pequenos paralelepípedos em cores contrastantes”. Todos estes fatores atribuíram o primeiro lugar a Lisboa como sendo a melhor cidade para viver em 2018.

A publicação, que é dirigida aos americanos que pretendem viver no estrangeiro, teve em conta diversos fatores, como a beleza arquitetónica, o custo de vida e a segurança do país. Além disso, a publicação garante que em Lisboa se consegue viver consideravelmente bem com cerca de mil euros por mês.

Mas não é só para viver que Lisboa merece destaque, Portugal foi também considerado o quinto país, a nível mundial, entre os melhores para se investir em imobiliário. No entanto, de acordo com o consultor Lief Simon, há vários bairros em Lisboa que estão a praticar "preços que não fazem sentido" para um investidor, ainda que seja possível encontrar, em algumas áreas, boas oportunidades.

Recorde-se que já em novembro do ano passado, a mesma publicação tinha destacado Lisboa, em terceiro lugar, como sendo das melhores cidades europeias para se viver os anos de reforma, graças ao clima ameno que tem, à alta qualidade de vida (a bons preços), e ao facto de ter uam das menores taxas de criminalidade da Europa.