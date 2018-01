Governo anuncia 600 milhões de euros para financiar projetos na economia azul até ao final da legislatura

A garantia foi dada pela ministra do Mar, durante a apresentação do estudo Leme-Barometro PwC da Economia do Mar

O Fundo Azul terá uma dotação de 54 milhões de euros e pretende apoiar o financiamento das actividades emergentes assim como apoiar o financiamento da inovação e do aumento da intensidade tecnológica ligada a este setor.

Já a partir do segundo semestre do ano vai ser lançado o programa EEA Grants com uma dotação de 44,5 milhões de euros para financiamento de novos projectos empresariais e de investigação científica inovadores e sustentáveis.

Ao mesmo tempo, o Executivo disponibiliza o programa Operacional Mar 2020 destinado ao sector das pescas e aquacultura com uma verba de 500 milhões de euros.

Em relação a este último programa, a ministra esclarece que já foram transferidos 52 milhões de euros para as empresas do setor, em especial para as empresas de transformação, congelados, conservas e aquicultura.