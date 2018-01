PSD. Passos Coelho quer que “transição” para a nova liderança ocorra “com naturalidade”

Pedro Passos Coelho e Rui Rio estiveram, esta quinta-feira, reunidos pela primeira vez, após as eleições diretas, na sede nacional do PSD, em Lisboa. No final fizeram algumas declarações aos jornalistas, mas não detalharam os assuntos debatidos durante o encontro.

Rui Rio, quando questionado se tem sentido unidade, desde que foi eleito presidente do PSD com 54,1% dos votos, respondeu que sente "alguma turbulência”. “Mas a gente vai resolver essa pequena turbulência, não sei se a turbulência é real ou é mais na comunicação social", garantiu o novo presidente do Partido Social Democrata.

Relativamente à liderança parlamentar do PSD, assunto que tem vindo a ser discutido nos últimos dias, Rio referiu que a conversa com o atual líder parlamentar, Hugo Soares, não está ainda marcada mas acredita que será um debate que vai decorrer "com frontalidade, sem hipocrisia e com sinceridade de parte a parte".