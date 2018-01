Não se deixe enganar pelos dias de sol, noites continuam frias

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o frio durante a noite está relacionado com o facto de as temperaturas durante o dia estarem mais amenas, fazendo com que sinta mais frio com a chegada da noite.

O tempo vai continuar ameno, mas a partir de sábado a nebulosidade vai aumentar podendo haver ocorrência de chuva fraca nas regiões Litoral, Norte e Centro.

As temperaturas máximas deverão rondar entre os 17º e 22º graus celsius, já as mínimas vão variar entre os zero e oito graus celsius.