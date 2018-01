Carlos Mané volta a lesionar-se e falha o resto da época

Carlos Mané voltou a lesionar-se com gravidade, foi operado e vai perder o que resta da época 2017/2018. O avançado cedido pelo Sporting aos alemães do Estugarda tinha regressado há poucos dias aos treinos, depois de longa paragem por lesão, e contraiu uma rotura num tendão da coxa.

O calvário do futebolista vai prolongar-se por mais uns meses, numa altura em que se encontrava na fase final de recuperação de um problema na cartilagem do joelho, que o obrigou a parar em abril do ano passado.

Em comunicado divulgado no seu site oficial, o Estugarda deu conta dos problemas físicos do português e deixou-lhe uma mensagem de apoio. “São notícias muito más. Particularmente, claro, para o Carlos. Ele é um rapaz tão simpático, tão bem-disposto, e estava ansioso por voltar. Dar-lhe-emos todo o apoio que pudermos e ele está nas melhores mão possíveis”, afirmou o diretor desportivo do clube alemão, Michael Reschke, citado pelo MaisFutebol.

.@CMane36 Mané requires surgery.☹️ The Portuguese attacker suffered a tendon tear to his thigh during training and will not be available to VfB for the remainder of the current season 👉 https://t.co/amwz684NAs pic.twitter.com/tMerolLjFL — VfB Stuttgart_int (@VfB_int) January 18, 2018



Também o Sporting deixou uma mensagem de ânimo a Carlos Mané, através das redes sociais, desejando-lhe “força para a recuperação” e lembrando que “um leão só baixa a cabeça para beijar o símbolo”.

Um Leão só baixa a cabeça para beijar o símbolo. Força nessa recuperação, @CMane36 🙏



Volta mais forte 💪 pic.twitter.com/W1htYLxHUU — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) January 18, 2018



O próprio jogador escreveu uma mensagem na sua conta do Instagram a anunciar as más notícias e a agradecer o apoio que recebeu, garantindo, no entanto, que “não vai baixar os braços”. “Estava a sentir-me muito bem, faltavam duas semanas para voltar a jogar futebol e estrear-me na Bundesliga, nunca tinha me sentido tão motivado (…) Mas os obstáculos aparecem quando menos esperamos e não será por isso que irei baixar a cabeça”, escreveu naquela rede social. “Não irei desistir, quero fazer a minha história e se não for esta época será na próxima época”, afiançou ainda.

Aos 23 anos, Carlos Mané vive a sua primeira experiência fora do Sporting, onde fez toda a formação. Pelo Estugarda fez 20 jogos e marcou 6 golos.