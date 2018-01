Esta série promete ser a nova ‘Black Mirror’ |VÍDEO

Cada episódio é independente e as histórias passam-se no futuro

‘Philip K. Dick’s Electric Dream’, uma aposta da Amazon, estreou no dia 12 de janeiro e promete ser uma rival à altura da série ‘Black Mirror’ da Netflix.

Comparar as duas séries é inevitável: ambas têm cenas futuristas relacionadas com tecnologia e cada episódio conta uma história independente.

Brian Cranston foi um dos produtores executivos e faz parte do elenco de um dos episódios. Steve Buscemi e Vera Farmiga também fazem parte do elenco da série da Amazon.

A primeira temporada é composta por dez episódios e cada um deles conta uma história diferente. Todas as histórias passam-se no futuro, com humanos que possuem poderes de telepatia, humanóides e outras características de ficção científica.

A série é baseada nas histórias do escritor americano de ficção científica, Philip K. Dick. Foi produzida por Michael Dinner, Ronald D. Moore e Bryan Cranston.

Veja o trailer.